France : Didier Deschamps annonce son départ après le Mondial 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a annoncé mercredi qu’il quittera l’équipe de France de football après la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là parce qu’il le faut à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair”, a-t-il déclaré aux médias.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis juillet 2012, l’ancien champion du monde (2018) de 56 ans confirme ainsi son intention de ne pas briguer une nouvelle prolongation à la tête des Bleus.

« J’ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c’est très bien », a-t-il dit.

En 2023, la Fédération Française de Football (FFF) avait prolongé le contrat du sélectionneur Didier Deschamps jusqu’en 2026, alors que l’équipe de France venait de s’incliner face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar.

Son mandat renouvelé, le technicien a notamment mené la sélection tricolore dans le dernier carré de l’Euro 2024, et doit désormais se focaliser sur les deux prochaines échéances : la Ligue des nations cette année et, surtout, la Coupe du monde qui se déroulera en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.