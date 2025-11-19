Infantino et Motsepe parmi les derniers arrivés à la cérémonie des CAF Awards (VIDEO)

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, ont été parmi les derniers à rejoindre la cérémonie des CAF Awards, organisée ce mercredi soir à l’UM6P de Rabat.

Motsepe et Infantino ont été accueillis sous les flashes des photographes, avant de prendre place dans la salle où se tient la cérémonie.

Cette présence conjointe des deux plus hauts responsables du football africain et international souligne l’importance de l’édition 2025 des CAF Awards, organisée au Maroc, quelques semaines avant le lancement de la Coupe d’Afrique des Nations que le Royaume s’apprête à accueillir.

H.M.