CAF Awards 2025: où et quand voir la cérémonie ?

Après avoir abrité récemment les matchs des barrages africains qualificatifs pour la Coupe du monde de football 2026, le Royaume du Maroc consacre sa place comme destination privilégiée des stars du football africain en accueillant la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2025, confirmant ainsi le rôle du Royaume en tant qu’acteur incontournable sur la scène sportive continentale.

Le choix de la CAF de revenir, pour la deuxième année consécutive, au Maroc pour accueillir cette fête continentale, n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat des expériences réussies accumulées par le Royaume dans l’organisation de grands événements sportifs et de ses infrastructures et logistiques qui, selon les hauts responsables sportifs africains et internationaux, constituent un modèle à suivre au niveau continental.

Revenant sur la cérémonie annuelle de remise des prix de la CAF, qui se tiendra ce mercredi à Rabat, la liste des nominations officiellement annoncée témoigne d’une présence importante du football marocain, tant au niveau individuel que collectif.

La présence distinguée du football marocain au niveau continental et international s’est illustrée en 2025 avec le sacre européen d’Achraf Hakimi, meilleur arrière droit au monde, avec le PSG, la consécration historique de la sélection U20 lors du dernier Mondial au Chili, la victoire de la Renaissance Berkane en Coupe de la Confédération africaine de football, ainsi que les triomphes de l’équipe nationale marocaine des joueurs locaux et de l’équipe nationale des moins de 17 ans en Coupe d’Afrique des nations.

Prix du meilleur joueur :

La star Achraf Hakimi a été sélectionnée dans la liste finale pour ce prix après avoir réalisé une saison exceptionnelle avec son club français, le Paris Saint-Germain, et avec l’équipe nationale marocaine. Il est en lice avec l’Égyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, et le Nigérian Victor Osimhen, joueur du club turc Galatasaray.

Prix de la meilleure équipe nationale :

Les Lions de l’Atlas, ainsi que l’équipe des moins de 20 ans et l’équipe du Cap-Vert, figurent parmi les nominés pour le prix de la meilleure équipe africaine de l’année 2025.

L’équipe nationale marocaine, qui détient le record mondial de victoires consécutives avec 17 succès de rang, et l’équipe U20, championne du monde de la catégorie, sont les favoris pour remporter ce prix grâce à leurs performances exceptionnelles.

Prix du meilleur jeune joueur :

Le Maroc est en course au titre de meilleur jeune joueur du continent africain avec deux candidats : Othman Maamma, attaquant des U20 et meilleur joueur de la Coupe du monde au Chili, et Abdallah Ouazzane, joueur de l’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie. Le défenseur sud-africain Tylon Smith est également en lice pour ce prix.

Prix du meilleur entraîneur :

La liste finale comprend deux entraîneurs marocains ; Walid Regragui, entraîneur de l’équipe nationale A, et Mohamed Ouahbi, entraîneur de l’équipe marocaine des moins de 20 ans, ainsi que Bubista, entraîneur de l’équipe du Cap-Vert.

La nomination de Regragui fait suite aux résultats exceptionnels de l’équipe nationale marocaine, qui s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, tout en conservant sa place dans le classement FIFA et en consolidant l’image des « Lions de l’Atlas » comme une équipe redoutable au niveau continental et mondial.

De son côté, Mohamed Ouahbi s’est illustré en menant l’équipe nationale des moins de 20 ans à des exploits historiques, notamment la victoire en Coupe du monde contre l’Argentine.

Prix du meilleur club :

Trois clubs sont en lice pour le prix de la meilleure équipe du continent africain : Renaissance Berkane, vainqueur de la Coupe de la CAF, Pyramids FC, vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique, et Mamelodi Sundowns, club sud-africain.

Prix du meilleur joueur interclub :

Le Maroc est également présent pour ce prix avec deux joueurs : l’arrière droit Mohamed Chibi, joueur du club égyptien Pyramids FC, Oussama Lamlioui, attaquant de la Renaissance Berkane et meilleur buteur du CHAN, face au Congolais Fiston Mayele, joueur du club égyptien Pyramids FC.

Prix du meilleur gardien :

Les Marocains Yassine Bounou, gardien du club saoudien Al-Hilal, Munir Mohamedi, gardien du club de la Renaissance Berkane, et le Sud-Africain Ronwen Williams, gardien du club Mamelodi Sundowns, sont en lice pour le titre de meilleur gardien du continent.

Yassine Bounou continue de confirmer sa place parmi les meilleurs gardiens de but au monde, après une carrière riche en titres et en succès avec ses clubs et l’équipe nationale, tandis que Mohamedi s’est fortement illustré cette année par ses performances régulières avec la Renaissance Berkane, en plus de sa présence avec les « Lions de l’Atlas ».

Prix de meilleure joueuse :

Dans la catégorie féminine, Ghizlane Chebbak, capitaine de l’équipe nationale marocaine, figure parmi les finalistes du prix de la meilleure joueuse du continent africain, aux côtés de sa compatriote Sanaa Mssoudi, joueuse de l’AS FAR, et de la Nigériane Rasheedat Ajibade, joueuse du Paris Saint-Germain.

Prix de la meilleure gardienne :

Khadija Er-Rmichi, gardienne des Lionnes de l’Atlas et de l’AS FAR, figure parmi les finalistes du prix de la meilleure gardienne de but du continent africain. Elle est en compétition avec la Nigériane Chiamaka Nnadozie, gardienne de but de Brighton en Angleterre, et la Sud-Africaine Andile Dlamini, gardienne de but du Mamelodi Sundowns.

Le coup d’envoi de la cérémonie des CAF Awards sera donné à 19 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia.

S.L.