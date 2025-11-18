Achraf Hakimi remporte le prix Lion d’Or 2025

L’international marocain Achraf Hakimi a remporté le prix Lion d’Or 2025, au terme d’un vote organisé par le journal “Al Mountakhab”, avec la participation de 57 organes de presse.

Il s’agit du deuxième sacre consécutif du latéral droit des Lionceaux de l’Atlas, fort candidat également pour rempoter la Ballon d’or africain.

Hakimi est le deuxième joueur marocain à remporter ce sacre, après son compatriote Yassine Bounou (15e édition).

Le joueur du PSG a été préféré à l’égyptien Mohamed Salah, et à l’international guinéen Serhou Guirassy.

Ci-après le classement:

1- Achraf Hakimi 350 pts

2- Mohamed Salah 188 pts

3- Serhou Guirassy 115

4- Victor Osimhen 54 pts

5- Oussama Lamlioui 45 pts

6- Fiston Mayele 36 pts

7- Omar Marmoush 25 pts

8- Pape Matar Sarr 23 pts

9- Frank Zambo 7 pts

10- Yves Bissouma 6 pts