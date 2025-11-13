Mondial 2026 (Barrages africains): le Nigeria bat le Gabon 4-1 à Rabat et va en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Nigeria s’est qualifié pour la finale des barrages de la zone africaine pour la Coupe du Monde 2026 de football, en battant le Gabon sur le score de 4 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire: 1-1), lors de la première demi-finale disputée jeudi au Stade Moulay El Hassan à Rabat, inauguré à cette occasion après des travaux de reconstruction en prévision de la Coupe d’Afrique Maroc-2025.

Grâce aux réalisations d’Akor Adams (78e), Ejuke Chidera (97e) et Victor Osimhen (102e, 110e), le Nigéria franchit un pas vers une place aux barrages intercontinentaux qualificatifs au Mondial nord américain. Mario Lemina (89e) a inscrit l’unique but pour le Gabon.

La deuxième demi-finale oppose en soirée (20h00 GMT+1), le Cameroun à la RD Congo au Stade Al Barid à Rabat, qui a également connu des travaux de reconstruction en prévision de la CAN-2025.

Les vainqueurs se retrouveront, dimanche au Stade Moulay El Hassan (20h00 GMT+1), pour la finale qui désignera le représentant africain au Tournoi de barrages intercontinentaux de la FIFA.