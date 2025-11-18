U17. Nabil Baha : « Le Maroc peut battre le Brésil »

L’entraineur de l’équipe nationale des moins de 17 ans, Nabil Baha a affirmé, mardi à Doha, que les Lionceaux de l’Atlas, qui ont signé une bonne prestation face au Mali, peuvent aller loin dans la Coupe du monde de la catégorie.

« Les joueurs ont déroulé un bon football et montré qu’ils sont confiants et peuvent réaliser de bons résultats aux prochains matchs », a déclaré Baha à la presse à l’issue du match remporté 3 à 2 par le Maroc contre le Mali, expliquant que « le Mali n’était pas une équipe facile, mais nous avons bien maîtrisé la rencontre».

« Le premier but que nous avons inscrit a été bénéfique pour nous par ce qu’il a déstabilisé l’adversaire ce qui nous a permis de maîtriser le match » , a-t-il analysé, ajoutant que le second but inscrit à la fin de la première période « a été important pour les joueurs qui ont abordé la deuxième partie du match avec confiance et combativité pour creuser l’écart ».

Abordant le prochain match des quarts de finale contre le Brésil, le coach national a relevé que « la Seleçao est une bonne sélection avec de bons joueurs». Il a ajouté que l’effectif de l’équipe nationale est composé de joueurs qui ont de la qualité et qui sont capables de faire la différence.

De son côté, Ismail Al Aoud, désigné homme du match, a fait savoir que « le match face au Mali a été difficile, mais on a réussi à le maîtriser et sortir vainqueurs de ce duel».

« Le Brésil est une bonne équipe avec une grande histoire, mais nous allons procéder à l’analyse de ses forces et faiblesses pour décrocher le billet de qualification au dernier carré», a-t-il dit, ajoutant que « nous sommes confiants et nous n’épargnerons aucun effort afin de ramener le titre au Maroc».

Le quart de finale entre le Maroc et le Brésil est prévu vendredi prochain (16h45) à Doha.