Pour Toni Kroos, le Maroc est « favori pour remporter le Mondial 2026 »

Toni Kroos, légende du Real Madrid, a désigné les principaux candidats au sacre lors de la Coupe du monde 2026. « L’Espagne, le Portugal, la France et le Maroc sont les grands favoris. Je n’ai pas cité le Brésil, mais il peut également être candidat».

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol As, Kroos a déclaré : « J’ai toujours entretenu de bonnes relations avec les Brésiliens depuis mon plus jeune âge. Au Real Madrid, avec Vinícius, Casemiro, Militão… ma relation avec eux a toujours été excellente. Ils profitent beaucoup de la vie et ont un mode de vie totalement différent de celui des Allemands».

En ce qui concerne le passage du Mondial à 48 équipes, Kroos a dit: « Avec un nombre aussi élevé d’équipes, on assistera à des scores fleuves et à des victoires écrasantes, des matchs que le public n’a pas vraiment envie de voir. Une phase à élimination directe supplémentaire a également été ajoutée. Ce qui m’importe, c’est la qualité des rencontres. Je ne prends aucun plaisir à gagner 5-0 ou 6-0. Les joueurs arrivent déjà au Mondial épuisés et, malgré cela, on leur impose encore plus de matchs, ce qui entraîne une baisse du niveau. »