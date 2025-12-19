Un Prize money record pour la Coupe du monde 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la FIFA, réuni à Doha en marge de la finale de la Coupe arabe, a approuvé une contribution financière record de plus de 727 millions de dollars à redistribuer dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

Selon un communiqué de l’instance, la plus grande part, soit 655 millions de dollars, en augmentation de 50% par rapport à l’édition précédente, reviendra aux 48 associations membres participantes sous forme de dotation.

Ce dernier montant est ventilé comme suit:

-Vainqueur : USD 50 millions;

-Finaliste : USD 33 millions;

-3e place : USD 29 millions;

-4e place : USD 27 millions;

-5e-8e place : USD 19 millions;

-9e-16e place : USD 15 millions;

-17e-32e place : USD 11 millions;

-33e-48e place : USD 9 millions.

En outre, chaque équipe qualifiée se verra allouer USD 1,5 million afin de couvrir ses frais de préparation. Cela signifie que les associations membres participantes recevront toutes au minimum USD 10,5 millions au titre de leur présence au grand rendez-vous de l’an prochain.

« La Coupe du Monde 2026 sera aussi historique en termes de contribution financière à la communauté mondiale du football », a fait savoir Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

