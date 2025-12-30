Météo au Maroc: chutes de neige et pluies ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 31 décembre 2025 :

– Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

– Temps nuageux avec pluies sur les plaines au Nord de Safi, le Saiss, les plateaux de Phosphates et Oulmès.

– Temps nuageux avec pluies ou averses sur le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest de la méditerranée la nuit.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.

– Température minimale de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 02/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes, et de 08/12°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines centre, le Sud-Est et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

