Mondial U-17 : Nabil Baha mise sur l’intensité face aux États-Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Nabil Baha a affirmé, jeudi à Doha, que le jeu de haute intensité de l’équipe nationale U17 est la clé pour s’imposer face aux Etats-Unis, lors du match des 16es de finale de la Coupe du monde de football, prévu vendredi au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha (16h45 GMT+1).

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entraînement des Lionceaux de l’Atlas, effectuée au terrain annexe n°4 du stade Al Thumama, Baha a indiqué que «les joueurs ont compris, à l’issue du troisième match contre la Nouvelle-Calédonie, que plus il y a de l’intensité dans le jeu et que plus ils déploient d’efforts, ils peuvent faire un résultat positif», précisant que «lors de ce match, ils ont couru 113 km, contre 103 km lors du premier match et 107 km lors du deuxième ».

« Les efforts de haute intensité sont susceptibles de nous permettre de faire la différence et le maintien de ces efforts dans tous les compartiments de jeu est nécessaire pour marquer très rapidement et se faciliter la tâche », a-t-il expliqué, ajoutant qu’« il faut vite prendre l’avantage et marquer des buts pour sortir du doute qui peut s’installer ».

Analysant la prestation des Etats-Unis, le coach a fait remarquer que « c’est une équipe qui a de la qualité sur les côtés avec de bons joueurs latéraux et de bons défenseurs aussi, mais nous avons donné des clés aux joueurs pour faire un bon match ».

Selon lui, les éléments nationaux vont monter en puissance contre les États Unis pour gagner, estimant que « le plus important est que le groupe est très motivé pour jouer ce match et signer une victoire ».

« C’est un match différent, mais les victoires des équipes nationales contre les États-Unis sont de bons exemples et une motivation pour les U17 pour jouer un bon football et mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre le prochain tour », a-t-il conclu.