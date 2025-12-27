Déception, frustration… Les supporters marocains s’expriment après Maroc-Mali (VIDEOS)

Les supporters marocains qui ont assisté vendredi au match Maroc-Mali au stade Moulay Abdellah de Rabat ont exprimé leur mécontentement après le nul concédé par les Lions de l’Atlas.

Interrogés par Le Site info à la fin de la rencontre, plusieurs supporters ont estimé que la prestation de la sélection nationale face au Mali a été décevante.

Les critiques ont également visé Walid Regragui, «appelé à rectifier le tir et à revoir certaines de ses options avant qu’il ne soit trop tard». Certains fans ont notamment remis en question son choix de remplacer Brahim Diaz, ainsi que d’autres décisions tactiques.

Plusieurs supporters ont ainsi appelé le sélectionneur national à aligner les joueurs les plus en forme lors du match face à la Zambie, prévu lundi. En parallèle, d’autres ont invité les fans à soutenir davantage l’équipe et à cesser d’encourager les autres sélections qui participent à la CAN.

N.M.