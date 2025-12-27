Le Bénin signe sa première victoire en phase de poules d’une CAN

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe du Bénin revient dans la course au deuxième tour, en battant la sélection du Botswana par 1 but à 0, en match de la 2e journée du groupe D de la CAN-2025 de football, samedi au Stade Olympique à Rabat.

Tétanisés par l’enjeu, les deux protagonistes, qui ont entamé cette CAN par une défaite, n’ont pas pris trop de risque. Le résultat était un match verrouillé tactiquement, dont l’issue a été en faveur de l’équipe qui disposait des meilleurs atouts.

Le Botswana a procédé par des lignes rapprochées, qui se déplacent en un seul bloc, tout en appliquant le piège du hors jeu pour contrer les passes en profondeur des Béninois. Cette disposition tactique a permis aux Zèbres de contrer le style de jeu béninois, basé sur une défense solide et des transitions rapides, à l’image du but de Aiyegun Tosin, refusé pour hors jeu.

Mieux que de tenir à distance les attaquants béninois, les joueurs Botswanais ont failli ouvrir leur compteur en cette CAN, à la 26e minute, sur une reprise ratée en pleine surface de réparation du capitaine Thatayone Ditlhokwe et à la 36e minute, sur un coup franc de Johnson Mothusi.

L’équipe du Bénin, elle, a entamé la partie le vent en poupe, après avoir récupéré quatre joueurs cadres qui étaient suspendus pour le premier match, pour avoir écopé d’un carton jaune dans le dernier match des éliminatoires: Il s’agit de Junior Oletan, le capitaine Steve Mounié, Mohamed Tijani et Marcel Dandjinou.

Entamant la partie sur les chapeaux de roue, le Bénin, se sentant muselé par la tactique botswanaise, a essayé de déjouer le piège de l’hors-jeu en optant pour des passes courtes et des infiltrations des flancs. Yohan Roche (14e) et Ishola Junior Olaïtan (21e) ont, justement, failli faire mouche sur des coups de tête, en conclusion de centres.

Les Guépards ont vu leur patience récompensée, quand Roche s’appuie sur Steve Mounié et trompe le gardien par une balle déviée, ouvrant le score à la 28e minute.

Malgré l’écart de niveau entre les deux équipes, Gernot Rohr a choisi de ne pas prendre de risque et de laisser venir les Botswanais. Ses poulains arrivent, quand même, à menacer la cage adverse, mais Phoko, le portier des Zèbres, a été efficace sur deux tirs de Tamimou Ourdou (64e, 71e).

Le Botswana, en manque de solutions pour revenir au score, a longtemps manœuvré, surtout du flanc gauche, mais en vain, pour voir sa mission se compliquer davantage.

L’autre match de ce groupe oppose le Sénégal et la RD Congo à Tanger (16h00 GMT+1).

S.L.