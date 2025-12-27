Nigeria-Tunisie: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 offre une affiche de premier plan avec l’opposition entre le Nigeria et la Tunisie, samedi au Complexe sportif de Fès. Un duel au sommet entre deux sélections ambitieuses, déjà victorieuses lors de la première journée, et qui pourrait peser lourd dans la course à la première place de la poule.

Vainqueurs pour leur entrée en lice, les deux adversaires abordent ce rendez-vous avec confiance. La Tunisie a réussi ses débuts en dominant l’Ouganda (3-1), grâce notamment à une animation offensive efficace. Le Nigeria, de son côté, s’est imposé face à la Tanzanie (2-1), au terme d’un match disputé, validant ainsi un premier succès important dans un groupe relevé.

Au classement provisoire, les Aigles de Carthage occupent la tête du groupe C à la faveur d’une meilleure différence de buts, devant les Super Eagles. Une victoire lors de cette confrontation directe permettrait au vainqueur de prendre une option sérieuse sur la première place, synonyme d’un tableau théoriquement plus favorable en huitièmes de finale.

Sur le plan historique, les confrontations entre le Nigeria et la Tunisie sont souvent indécises et serrées. Lors de la CAN 2022, la Tunisie avait éliminé le Nigeria en huitièmes de finale (1-0), un précédent encore présent dans les esprits. Plus largement, les dernières oppositions entre les deux sélections se sont jouées sur des détails, renforçant l’idée d’un duel équilibré.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, a relevé que cette confrontation « ne sera pas facile », soulignant l’identité de jeu et l’expérience de la sélection tunisienne. Il a indiqué que son équipe a intensifié sa préparation en vue de ce rendez-vous, tout en affichant sa confiance dans l’équilibre et la qualité de son effectif pour livrer une prestation solide.

De son côté, le sélectionneur tunisien Samy Trabelsi a affirmé que le moral du groupe est élevé après la victoire inaugurale face à l’Ouganda, assurant que son équipe abordera ce match avec confiance et sans appréhension. Reconnaissant la valeur du Nigeria, il a toutefois souligné que son staff a identifié certains axes à exploiter, appelant ses joueurs à maintenir concentration et discipline collective.

Finaliste de la précédente édition, le Nigeria avance néanmoins avec quelques interrogations. Malgré la victoire face à la Tanzanie, les Super Eagles ont livré une prestation contrastée, marquée par une défense parfois exposée. La Tunisie, elle, semble afficher davantage de certitudes à ce stade, s’appuyant sur une organisation solide et une efficacité offensive qui pourraient peser dans ce choc.

Au-delà de l’enjeu immédiat du classement, ce Nigeria–Tunisie revêt une importance stratégique. Avec trois points déjà engrangés, une nouvelle victoire offrirait une qualification quasi assurée pour les huitièmes de finale, dans un groupe où la troisième place peut également être qualificative.

Dans un stade de Fès attendu plein, ce choc du groupe C promet une rencontre engagée et tactique, où la gestion des temps forts et des temps faibles pourrait faire la différence entre deux nations habituées aux joutes continentales.

Le coup d’envoi du match Nigeria-Tunisie sera donné à 21 heures. beIN Sports Mena Max 1, beIN Sports Mena Max 2, beIN Sports Fr 1 et Arryadia TNT.

S.L.