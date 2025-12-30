CAN 2025 : que faut-il retenir de ce match face à la Zambie ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc poursuit son parcours sans faute à la CAN 2025. En dominant la Zambie (3-0), les Lions de l’Atlas ont scellé leur qualification pour les huitièmes de finale en terminant premiers du groupe A, avec autorité et sérénité. Cette victoire confirme la montée en puissance d’une sélection sûre de ses forces, portée par un collectif bien huilé et des individualités en pleine lumière.

Brahim Diaz, sur les pas de Faras

Homme fort de ce premier tour, Brahim Diaz, auteur de trois réalisations, a marqué un peu plus l’histoire du football marocain. En inscrivant un but lors de chacun des trois matchs de poule, il devient le deuxième Marocain après la légende Ahmed Faras (en 1976) à réaliser une telle performance en Coupe d’Afrique des Nations. Sa régularité, sa justesse technique et son influence dans le jeu font de lui l’un des visages marquants de cette CAN.

El Kaabi, l’acrobate des grands rendez-vous

Ayoub El Kaabi continue, lui, d’entretenir sa relation particulière avec les buts spectaculaires. Après une réalisation acrobatique face aux Comores, l’attaquant a récidivé contre la Zambie, confirmant son instinct et son audace dans la surface. Un art du but qui galvanise le public.

Le retour attendu d’Achraf Hakimi

Autre motif de satisfaction: Les débuts d’Achraf Hakimi dans cette CAN. Absent depuis le 4 novembre à cause d’une blessure, le latéral droit a retrouvé la compétition, apportant expérience et leadership. Un renfort de poids pour la suite du tournoi.