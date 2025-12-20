La date du 1er Rajab au Maroc est connue

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois de Rajab de l’an 1447 de l’Hégire débutera lundi 22 décembre 2025, a annoncé samedi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise que le croissant lunaire annonçant le mois de Rajab de l’an 1447 de l’Hégire n’a pas été observé samedi soir (20 décembre).

Le ministère précise avoir contacté les délégués des Affaires islamiques et les unités des Forces Armées Royales qui lui ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Rajab. Ainsi, le mois de Joumada II aura compté 30 jours et le 1er Rajab correspondra au lundi 22 décembre 2025, précise la même source.

