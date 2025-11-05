Le Barça sort du silence sur un possible match amical au Maroc

Un responsable au sein du FC Barcelone a fait le point sur les rumeurs circulant ces dernières heures au sujet d’un éventuel match amical du club catalan au Maroc, après sa dernière rencontre officielle de l’année 2025, et ce à la suite de l’annulation de la confrontation prévue face à l’Inter Miami aux États-Unis.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Barça étudie la possibilité de disputer un match amical au Maroc, mais aussi au Pérou, après sa rencontre face à Villarreal, prévue en décembre prochain.

Dans ce contexte, Jordi Nomdedéu Fabregà, responsable au sein du service de communication du FC Barcelone, a indiqué à Le Site info Sport que le club étudie plusieurs options. «Mais rien n’est encore concret pour le moment”, a-t-il précisé.

Et d’ajouter : “Après l’annulation du match prévu à Miami, le club reste ouvert à de nouvelles propositions.”

