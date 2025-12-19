CAN 2025: du lait et des dattes pour accueillir la sélection du Gabon (VIDEO)

A la Une

La sélection du Gabon a atterri ce vendredi à l’aéroport d’Agadir, dans le cadre de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc.

À leur arrivée, les Panthères ont été reçues avec du lait et des dattes, des gâteaux traditionnels et du thé marocain, dans une ambiance conviviale.

Le Maroc souhaite offrir aux délégations africaines des conditions optimales dès leur arrivée sur le sol marocain, à l’occasion de cette grande fête du football continental.

H.M.