Côte d’Ivoire: Sébastien Haller forfait pour la CAN

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international ivoirien Sébastien Haller devant prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc a été déclaré forfait en raison de sa blessure lors d’un match disputé avec son club néerlandais, a annoncé vendredi la Fédération Ivoirienne de Football.

« La Fédération Ivoirienne de Football informe la presse, les partenaires et le public sportif que l’international ivoirien Sébastien Haller, convoqué par le sélectionneur national, Émerse FAÉ pour la CAN Maroc 2025, est forfait pour raison de blessure contractée le dimanche 14 décembre 2025 avec le FC Utrecht », lit-on dans le communiqué de l’instance footballistique ivoirienne.

L’attaquant redoutable qui évolue dans le Championnat néerlandais, sera donc remplacé par Evann Guessand, joueur de Aston Villa, initialement inscrit sur la liste des réservistes, fait savoir la Fédération ivoirienne.

Haller, rappelle-t-on, a été contraint dimanche de quitter ses coéquipiers de FC Utrecht sur blessure, après avoir ressenti une douleur de l’arrière de la cuisse, à la 68è minute du match opposant son équipe au NAC Breda.

Son entraineur Ron Jans avait déjà déclaré au terme de ce match ne pas voir Haller participer à la CAN 2025 après s’être touché aux ischio-jambiers.

« Je pense qu’il sera absent pendant un moment. Je ne pense pas qu’il ira à la Coupe d’Afrique des Nations », avait-il dit.

S.L.