Walid Regragui tient une conférence de presse ce samedi

A la Une

Walid Regragui tiendra une conférence de presse ce samedi afin de faire le point sur la participation du Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations et d’évoquer le match d’ouverture face aux Comores.

Le coup d’envoi de la conférence sera donné à 10h45 au stade Moulay Abdellah, à Rabat.

Le sélectionneur national sera accompagné d’Achraf Hakimi, un signe fort confirmant la disponibilité du joueur pour défendre les couleurs nationales lors de cette CAN.

Le même jour, la sélection marocaine effectuera une séance d’entraînement ouverte à la presse à partir de 18h00, au Complexe Mohammed VI de football, à Salé.

H.M.