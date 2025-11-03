Coupe de la CAF: le WAC et l’OCS connaissent leurs adversaires (Phase de groupes)

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine eu lieu ce lundi et le Wydad de Casablanca et l’Olympique de Safi connaissent désormais leurs adversaires en phase de groupes.

Le WAC évoluera dans le groupe B, aux côtés de Maniema Union (RD Congo), Azam FC (Tanzanie) et Nairobi United (Kenya). Un tirage exigeant sur le plan logistique, puisque les Rouge et Blanc devront parcourir de longues distances à travers le continent pour affronter leurs adversaires.

De son côté, l’OCS a hérité d’un groupe particulièrement relevé. Le club marocain figurera dans le groupe A avec l’USM Alger (Algérie), Djoliba AC (Mali) et San Pedro FC (Côte d’Ivoire).

Les matchs de la première journée se joueront entre le 21 et le 23 novembre prochains, tandis que la deuxième journée est prévue entre le 28 et le 30 du même mois. La compétition marquera ensuite une pause durant la CAN 2025, programmée du 21 décembre au 18 janvier, avant de reprendre par la suite.

Voici le tirage complet:

Groupe A : USM Alger – Djoliba AC (Mali) – Olympique Safi – San Pedro (Côte d’Ivoire)

Groupe B : Wydad Casablanca – Maniema Union (RD Congo) – Azam FC (Tanzanie) – Nairobi United (Kenya)

Groupe C : CR Belouizdad (Algérie) – Stellenbosch (Afrique du Sud) – Otohô (Congo) – Singida Black Stars (Tanzanie)

Groupe D : Zamalek (Égypte) – Al Masry (Égypte) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) – Zesco United (Zambie)

N.M.