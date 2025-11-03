Sport
A la Une

Hakim Ziyech rejoint la « Curva Nord » et fait vibrer «Donor» (VIDEO)

Rédaction N3 novembre 2025 - 10:45

Hakim Ziyech a été officiellement présenté, dimanche soir, comme nouvelle recrue du Wydad de Casablanca, devant un public en liesse, juste avant le coup d’envoi du match opposant les Rouges à l’Ittihad de Tanger, dans le cadre de la 7ᵉ journée de la Botola

Sous les acclamations du public, Ziyech a fait son entrée sur la pelouse du complexe Mohammed V, avant de se diriger vers la “Curva Nord”, la tribune réservée au groupe ultra du WAC.

Brandissant l’écharpe des « Winners », le joueur s’est mis aux côtés du capo pour scander de nombreux chants du club, en plus du mot “Palestine”, un geste symbolique fidèle à ses positions connues en faveur de la cause palestinienne.

Cette présentation exceptionnelle a suscité une vive émotion parmi les supporters du Wydad, ravis d’accueillir l’ancien cadre des Lions de l’Atlas, et impatients de le voir fouler le terrain sous les couleurs rouges.

N.M.

 


