CAN 2025 : 12 fan zones prévues à Casablanca !

Bonne nouvelle pour les Casablancais désireux de suivre les matchs de la sélection nationale dans de meilleures conditions lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon des informations exclusives obtenues par Le Site info Sport, Mohamed Mhidia, le wali de la région de Casablanca, a décidé de mettre à la disposition des habitants de la métropole 12 fan zones, spécialement aménagées pour la retransmission des rencontres de la CAN, prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

D’après notre source, plusieurs sites ont été retenus à travers la ville, y compris dans des quartiers populaires. Parmi eux figure notamment le quartier de Sidi Othmane, où les supporters pourront suivre les matchs au célèbre terrain «Zellaka», permettant ainsi aux supporters de vivre pleinement l’ambiance de la CAN.

Le Site Info Sport a d’ailleurs constaté, samedi matin, la présence du wali dans la zone concernée, ce qui témoigne de son engagement personnel à garantir toutes les conditions nécessaires à la réussite de cette fan zone, tant sur le plan logistique que sécuritaire.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations débutera dimanche prochain, avec le match d’ouverture qui opposera le Maroc aux Comores, à partir de 20h00.

