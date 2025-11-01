Achraf Dari vers le Raja ? Al Ahly répond

Al Ahly a réagi aux rumeurs concernant un éventuel transfert d’Achraf Dari vers le Raja de Casablanca lors du prochain mercato hivernal.

Invité de l’émission « Trend », Walid Salah Eddine, le directeur sportif d’Al Ahly, a confirmé les informations publiées précédemment sur Le Site info, affirmant qu’aucune offre officielle n’a été reçue concernant le défenseur marocain.

« Tout ce qui se dit sur le départ d’Achraf Dari n’est que pure spéculation, sans aucun fondement. Il est actuellement blessé et il reste encore deux mois avant janvier », a-t-il précisé.

Et d’ajouter : « Dari poursuit actuellement sa phase de rééducation. Nous avons confiance en lui. Il est régulièrement convoqué en sélection du Maroc, ce qui témoigne de sa valeur. Nous espérons que cette blessure sera la dernière afin qu’il puisse renforcer notre défense.Toute décision le concernant sera prise à l’approche du mercato hivernal».

Pour rappel, plusieurs médias égyptiens avaient évoqué une possible transaction entre le Raja et Al Ahly, incluant un échange entre Jamal Bellamari et Achraf Dari.

H.M.