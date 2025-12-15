Coupe Arabe: les Lions ouvrent le score face aux Emirats

Les Lions de l’Atlas affrontent ce lundi les Emirats Arabes Unis au stade international Khalifa à Doha, en demi-finale de la Coupe arabe (Qatar-2025).

A la 27ème minute de jeu, Karim El Berkaoui a ouvert le score pour le Maroc, au grand bonheur des supporters. Les Marocains contrôlent le rythme du match et multiplient les occasions, tandis que les Émiratis tentent de réagir pour égaliser avant la pause.

Pour rappel, la rencontre est retransmise sur STC TV, Al Kass One, beIN Sports Mena HD, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sport 1 et Oman Sports TV.

H.M.