Sport
Maroc-Emirats: le onze de départ des Lions de l’Atlas (Coupe Arabe)
Les Lions de l’Atlas affrontent ce lundi les Emirats Arabes Unis au stade international Khalifa à Doha, en demi-finale de la Coupe arabe (Qatar-2025).
Voici le onze de départ du Maroc:
El Mehdi Benabid
Anas Bach
Soufiane Bouftini
Mohamed Rabie Hrimate
Mohamed Boulacsoute
Amine Zahzouh
Walid Azaro
Oussama Tanane
Marouane Saadane
Hamza Moussaoui
Karim El Berkaoui
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h30. Elle sera retransmise sur STC TV, Al Kass One, beIN Sports Mena HD, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sport 1 et Oman Sports TV.
H.M.