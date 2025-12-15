Maroc-Emirats: le onze de départ des Lions de l’Atlas (Coupe Arabe)

Les Lions de l’Atlas affrontent ce lundi les Emirats Arabes Unis au stade international Khalifa à Doha, en demi-finale de la Coupe arabe (Qatar-2025).

Voici le onze de départ du Maroc:

El Mehdi Benabid

Anas Bach

Soufiane Bouftini

Mohamed Rabie Hrimate

Mohamed Boulacsoute

Amine Zahzouh

Walid Azaro

Oussama Tanane

Marouane Saadane

Hamza Moussaoui

Karim El Berkaoui

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h30. Elle sera retransmise sur STC TV, Al Kass One, beIN Sports Mena HD, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sport 1 et Oman Sports TV.

H.M.