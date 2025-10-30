L’attaquant marocain Maroan Sannadi sera opéré du genou

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain de l’Athletic Bilbao, Maroan Sannadi, sera opéré lundi d’une lésion méniscale dont il souffre depuis plusieurs mois, a annoncé jeudi le club basque.

« Le joueur a entamé la saison avec des douleurs persistantes au genou droit dues à une affection méniscale évolutive », indique le club dans un communiqué.

Malgré un traitement conservateur qui lui a permis de disputer les dernières rencontres, son état s’est aggravé ces dernières semaines, rendant nécessaire une intervention chirurgicale.

L’opération, programmée le 3 novembre à Bilbao, sera réalisée sous arthroscopie, a ajouté la même source, sans préciser la durée d’indisponibilité du joueur.

Cette blessure prive l’Athletic des services de Sannadi à la veille du derby basque face à la Real Sociedad, samedi au Reale Arena. L’équipe devra également composer avec les absences d’Iñaki Williams, d’Iñigo Lekue et de Yeray Álvarez, alors que la participation d’Aymeric Laporte reste incertaine.

S.L.