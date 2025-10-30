Sport

L’attaquant marocain Maroan Sannadi sera opéré du genou

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 octobre 2025 - 15:10
Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain de l’Athletic Bilbao, Maroan Sannadi, sera opéré lundi d’une lésion méniscale dont il souffre depuis plusieurs mois, a annoncé jeudi le club basque.

« Le joueur a entamé la saison avec des douleurs persistantes au genou droit dues à une affection méniscale évolutive », indique le club dans un communiqué.

Malgré un traitement conservateur qui lui a permis de disputer les dernières rencontres, son état s’est aggravé ces dernières semaines, rendant nécessaire une intervention chirurgicale.

L’opération, programmée le 3 novembre à Bilbao, sera réalisée sous arthroscopie, a ajouté la même source, sans préciser la durée d’indisponibilité du joueur.

Cette blessure prive l’Athletic des services de Sannadi à la veille du derby basque face à la Real Sociedad, samedi au Reale Arena. L’équipe devra également composer avec les absences d’Iñaki Williams, d’Iñigo Lekue et de Yeray Álvarez, alors que la participation d’Aymeric Laporte reste incertaine.

