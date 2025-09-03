Liga: un supporter condamné à un an de prison pour racisme

Par LeSiteinfo avec MAP

Un supporter de l’Espanyol Barcelone a été condamné, mercredi, à un an de prison et à trois ans d’interdiction de stade pour des insultes racistes visant l’attaquant de l’Athletic Bilbao, Iñaki Williams.

L’accusé, jugé par la Cour d’appel de Barcelone, a reconnu les faits survenus le 25 janvier 2020 au stade Cornellà-El Prat, lors d’un match de Liga opposant l’Espanyol à l’Athletic Bilbao.

Le supporter de l’Espanyol a été condamné à un an de prison pour atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques et à l’intégrité morale, peine qu’il n’aura pas à purger, conformément à la loi espagnole, car le condamné n’a pas d’antécédents judiciaires et que la peine est inférieure à deux ans.

Selon l’acte d’accusation, l’homme avait proféré, avec d’autres spectateurs, des cris et gestes à caractère raciste contre l’international ghanéen, au moment de son remplacement, « agissant avec un mépris évident pour la couleur noire de la peau du joueur ».

Il est également condamné à payer une amende d’environ 1.000 euros et ne pourra plus, entre autres, accéder aux stades de football pendant trois ans.

Le ministère public, qui réclamait initialement deux ans de prison, a réduit ses réquisitions après l’aveu de l’accusé. L’affaire a abouti à un accord entre les différentes parties, dont La Liga, constituée partie civile.

La Liga s’est félicitée sur son compte X de ce jugement, rappelant qu’il s’agissait de la première plainte déposée par l’instance contre des insultes racistes.