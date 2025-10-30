Sport
Préparatifs de la CAN 2025: les deux prochains adversaires des Lions sont connus

Rédaction N30 octobre 2025 - 10:51

La sélection marocaine de football disputera deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre prochain au Grand Stade de Tanger, dans le cadre de ses préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Le coup d’envoi de ces deux rencontres est prévu à 20h00, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN, qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier prochains, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.

S.L.


