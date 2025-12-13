Alerte météo au Maroc: chutes de neige et fortes pluies ce weekend, les villes concernées

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige à partir de 1.700 mètres ainsi que de fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les chutes de neige (30-50 cm) sont prévues du samedi à 09h30 au dimanche à 10h00 dans les province de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et Tinghir, alors que les provinces d’Ifrane, Khenifra, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taroudant, connaîtront des chutes de neige allant de 10 à 30 cm, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (25-50 mm) sont attendues, du samedi à 09h30 au dimanche à midi, dans les provinces de Figuig, Boulemane, Errachidia, Zagora, Tinghir, Tata et Midelt, tandis que Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Chefchaouen et Tetouan, devraient enregistrer des chutes de neige oscillant entre 30 et 50 mm, du samedi à 20h00 au dimanche à 10h00, conclut la même source.

S.L.