Casablanca : le derby WAC-Raja sous haute surveillance

À quelques heures du coup d’envoi du tant attendu derby entre le Raja et le Wydad, l’effervescence gagne la ville de Casablanca.

L’ambiance dans la ville est déjà marquée par une forte mobilisation sécuritaire autour du complexe Mohammed V. Depuis ce mercredi matin, les Casablancais ont pu constater la présence de nombreux agents des forces de l’ordre, en plus de l’installation de barrières métalliques et de points de contrôle destinés à encadrer les flux de supporters et à prévenir tout débordement.

Comme constaté par Le Site info, le dispositif sécuritaire s’est renforcé progressivement aux abords du stade.

Ce rendez-vous emblématique du football marocain, qui opposera les deux géants casablancais devant leurs supporters respectifs, promet une belle soirée où la ferveur des tribunes rivalisera avec l’intensité sur le terrain.

Rappelons que le coup d’envoi du derby, en marge du match en retard de la 5ème journée de la Botola, sera donné à 20 heures.

H.M.