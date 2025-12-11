La Bourse de Casablanca termine sa séance en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,11% à 18.498,78 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,15% à 1.502,4 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,36% à 1.250,76 pts.

À l’inverse, le MASI Mid and Small Cap, baromètre des petites et moyennes entreprises, s’est apprécié de 0,61% à 1.829,59 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index a reculé de 0,11% à 17.493,28 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a lâché 0,13% à 15.908,02 pts.

S.L.