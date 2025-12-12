La Bourse de Casablanca débute ce vendredi sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,21% à 18.537,83 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,13% à 1.504,33 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,25% à 1.253,85 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,68% à 1.841,95 pts.

Aux valeurs individuelles, BMCI (+7,63% à 635 DH), Ennakl (+4,23% à 54,94 DH), S2M (+3,17% à 619 DH), Crédit du Maroc (+2,9% à 1.030 DH) et Involys (+2,68% à 223,85 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Auto Hall (-2,72% à 92,21 DH), SMI (-2,52% à 3.100 DH), Minière Toussit (-1,8% à 1.640 DH), Immorente Invest (-1,7% à 89,65 DH) et Med Paper (-1,08% à 26,51 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,11%.

S.L