Mondial 2026: Lionel Messi entretient le suspense

Par LeSiteinfo avec MAP

Le capitaine de la sélection argentine Lionel Messi a ravivé l’espoir des supporters dans son pays, tout en entretenant le suspense, autour de sa participation à la Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée à une chaîne américaine et largement reprise par la presse argentine, le capitaine de l’Albiceleste a déclaré qu’il n’excluait pas de défendre le titre mondial remporté au Qatar, tout en précisant qu’il prendrait sa décision définitive au début de la prochaine saison avec l’Inter Miami.

Si Messi décidait finalement de participer au tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, il deviendrait le premier joueur de l’histoire à disputer six Coupes du monde.

« J’aimerais y être, être en bonne santé et être un joueur clé pour aider mon équipe, si j’y suis », a confié l’attaquant de 38 ans. « J’évaluerai la situation jour après jour lors du début de la pré-saison avec l’Inter et je verrai si je peux être à 100 %, si je peux être utile au groupe et à l’équipe nationale, ensuite je prendrai une décision », a-t-il ajouté, laissant entendre que sa forme physique et son ressenti guideront son choix.

S’il n’a pas confirmé sa présence, Messi a reconnu que l’idée de rejouer une Coupe du monde le motive profondément. « Évidemment, j’ai très envie, car c’est une Coupe du monde », a-t-il affirmé, rappelant l’intensité de la victoire au Qatar en 2022.

« Nous venons de remporter la dernière Coupe du monde, et pouvoir la défendre serait spectaculaire. C’est toujours un rêve de jouer pour l’équipe nationale, surtout dans une compétition officielle », a-t-il ajouté.

Messi, qui a souvent évoqué le Mondial 2022 comme « le rêve de sa vie », estime avoir comblé le dernier vide de sa carrière : « C’était la seule chose qui me manquait professionnellement. J’ai eu la chance de tout gagner avec Barcelone, mais être champion du monde, c’est le rêve de tout joueur. »

Quelques jours avant ces déclarations, Messi avait renouvelé son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2028, confirmant sa volonté de poursuivre sa carrière en Major League Soccer. « Ce n’était pas une décision difficile à prendre. Je me base sur mon état d’esprit au quotidien, sur ma condition physique et mentale pour continuer à jouer et à construire ce club », a expliqué le joueur.

Pour l’heure, Lionel Messi laisse planer le mystère. Mais à en juger par son enthousiasme et son attachement à l’Albiceleste, le rêve d’un dernier Mondial n’a jamais semblé aussi proche, selon la presse locale.

S.L.