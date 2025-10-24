Coupe de la CAF: le WAC corrige Asante et file en phase de groupes

Victorieux d’Asante Kotoko à Accra (0-1), le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF, en reprenant le dessus face aux Ghanéens (5-1) en match retour du 2è tour préliminaire disputé vendredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Quarante petites secondes ont été suffisantes aux Rouge et Blanc pour ouvrir la marque par le biais de Hamza Hannouri. Tout juste après cette ouverture du score, un tir puissant de Abdelghafour Lamirat est placé tout juste au dessus de la cage du portier adverse.

Exerçant un sur-pressing haut, les hommes de Mohamed Amine Benhachem ont empêché les Ghanéens, en quête d’égalisation, de se créer de réelles occasions menant au but de Mehdi Benabid.

Mais, contre le cours du jeu et profitant d’un mauvais placement de la défense sur corner et d’un petit relâchement de Benabid, Gilbani Samba a égalisé pour Asante Kotoko à la 18è minute.

Cette égalisation n’a pas impacté les joueurs du WAC qui ont multiplié les offensives, avant qu’ils ne parviennent à doubler la mise par Aziz Ki (36è). Les Wydadis auraient pu tripler la mise notamment par Ki et Thembinkosi Lorch mais le score de la première mi-temps est resté inchangé (2-1).

L’entame de la seconde période a été plus calme. Doucement mais sûrement, le WAC cherchait un 3è but, alors que les Ghanéens ont quitté leur zone de confort pour ressusciter leur chance d’accéder à la phase de groupes.

A la 55è minute, Lorch, auteur d’un match plein, a triplé la mise pour le Wydad en marquant un penalty d’une belle Panenka.

Lancés avec beaucoup de certitudes, les Rouge et Blanc ont démontré une maturité et un ADN collectif des grands clubs. Oussama Zemraoui à la finition d’un bel enchaînement sur le côté gauche a inscrit le 4è but, avant que Mohamed Bouchouari ne quintuple la mise scellant, avec l’art et la manière, le sort de cette double confrontation en faveur du WAC.

L’Olympic de Safi, second représentant du Maroc dans cette compétition, jouera sa place en phase de groupes samedi chez le Stade tunisien. Les Safiots se sont imposés au match aller (2-0).

La Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération aura lieu le lundi 3 novembre 2025.

S.L