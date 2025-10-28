Yasmine Eythrib, première marocaine double championne arabe au 9 Ball et 10 Ball

La joueuse marocaine Yasmine Eythrib a réalisé un exploit historique en remportant les deux titres arabes du 9 Ball et du 10 Ball lors du Championnat Arabe de Billard, organisé en Égypte durant la semaine du 22 octobre 2025.

Cette performance exceptionnelle fait de Yasmine la première Marocaine de l’histoire à accomplir un tel doublé face aux meilleures joueuses venues de tout le monde arabe, inscrivant ainsi son nom en lettres d’or dans l’histoire du billard marocain et arabe.

Cette participation a eu lieu sous le soutien et l’encadrement de l’Association des Sports de Billard et de Snooker, présidée par Moulay Cherif Zin El Abidine, qui œuvre activement au développement et à la promotion de cette discipline au Maroc.

« Mon objectif est de faire rayonner le Maroc dans les plus grandes compétitions et d’inspirer les jeunes filles à croire en leur potentiel », déclare Yasmine Eythrib.

Ce doublé historique marque une étape majeure pour le sport féminin marocain, et ouvre la voie à de nouvelles collaborations et soutiens pour promouvoir l’excellence sportive et la relève féminine dans le royaume