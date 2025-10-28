Hakim Ziyech assistera au derby Wydad-Raja

A la Une

Les supporters du Wydad de Casablanca attendent avec impatience l’arrivée de Hakim Ziyech et sa présentation officielle à Casablanca.

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’international marocain atterrira ce mardi à Casablanca, après avoir réglé toutes ses affaires personnelles et ses engagements, afin de s’installer dans la métropole et entamer son aventure avec le WAC.

La même source précise que Ziyech assistera au derby face au Raja depuis les tribunes, avant que les formalités de sa signature et sa présentation officielle ne soient finalisées jeudi prochain.

Toutefois, la date de sa première apparition avec le Wydad n’a pas encore été annoncée. Elle devrait avoir lieu juste après l’ouverture du prochain mercato hivernal.

H.M.