Mondial féminin U17: le programme complet des huitièmes
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme des matches des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine U17, qui se tient au Maroc jusqu’au 8 novembre :
Mardi 28 octobre:
(16h30):
-Brésil-Chine (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°3)
-Etats-Unis-Pays-bas (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°1)
(20h):
-Maroc-Corée du Nord (stade olympique de Rabat)
-Nigéria-Italie (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°2)
Mercredi 29 octobre:
(16h30):
-Espagne-France (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°1)
-Mexique-Paraguay (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°3)
(20h):
-Canada-Zambie (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°1)
-Japan-Colombie (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°2)
S.L.