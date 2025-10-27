Sport

Mondial féminin U17: le programme complet des huitièmes

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 octobre 2025 - 13:26
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme des matches des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine U17, qui se tient au Maroc jusqu’au 8 novembre :

Mardi 28 octobre:

(16h30):

-Brésil-Chine (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°3)

-Etats-Unis-Pays-bas (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°1)

(20h):

-Maroc-Corée du Nord (stade olympique de Rabat)

-Nigéria-Italie (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°2)

Mercredi 29 octobre:

(16h30):

-Espagne-France (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°1)

-Mexique-Paraguay (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°3)

(20h):

-Canada-Zambie (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°1)

-Japan-Colombie (Académie Mohammed VI de football à Salé- Terrain n°2)

