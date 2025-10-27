Maroc-Corée: un défi de taille pour les Lioncelles (Mondial féminin U17)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine des moins de 17 ans disputera, mardi, un match décisif face à son homologue nord-coréenne, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine U17, qui se tient au Maroc jusqu’au 8 novembre, avec l’ambition d’atteindre les quarts de finale et se rapprocher du sacre.

Les Lioncelles de l’Atlas entameront cette rencontre avec un moral au beau fixe, après leur qualification historique pour le second tour, une première dans l’histoire du football féminin marocain dans cette catégorie.

En effet, l’équipe nationale féminine U17 a signé un parcours remarquable, couronné par une victoire importante lors du troisième et dernier match de poule face au Costa Rica (3-1), en faisant preuve d’un excellent esprit collectif et d’une efficacité offensive, ce qui leur a permis de décrocher leur billet pour les huitièmes.

Le Maroc espère poursuivre sur cette belle lancée et réaliser un nouvel exploit consacrant la place du football féminin national sur la scène internationale, notamment après les succès des sélections féminines, dont l’équipe A, a été qualifiée pour le deuxième tour du Mondial féminin 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, tout en décrochant son ticket, à deux reprises consécutives, pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur de la sélection nationale féminine des moins de 17 ans, Anwar Mghinia a souligné que le niveau des joueuses s’améliore match après match, ce qui permettra de révéler davantage leurs qualités techniques et tactiques, ajoutant que les joueuses ont beaucoup appris des matchs de groupes face à des grandes écoles de football.

L’équipe nationale s’est qualifiée pour les huitièmes après avoir terminé troisième du groupe A : elle s’est inclinée face au Brésil (0-3), puis face à l’Italie (1-3), avant de s’imposer face au Costa Rica (3-1).

De son côté, la Corée du Nord, tenante du titre et triple championne du monde dans cette catégorie, fait figure de grande favorite. Elle a terminé en tête du groupe B avec neuf points, grâce à trois victoires consécutives contre le Mexique, les Pays-Bas et le Cameroun.

Cette rencontre représente un véritable défi pour les Lioncelles afin de démontrer leur capacité à rivaliser avec les grandes nations footballistiques. Le Maroc abordera ce match avec la ferme intention de poursuivre la dynamique positive que connaît le football national, toutes catégories confondues.

S.L.