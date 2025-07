Mercato : Youssef El Arabi retrouve la Ligue 1

Le club français du FC Nantes est parvenu à un accord avec l’international marocain Youssef El-Arabi, âgé de 38 ans, en vue de son transfert lors de ce mercato estival.

Selon le site français Foot Mercato, un accord a été trouvé entre les deux parties, et il ne resterait plus que la signature officielle du contrat et la présentation du joueur à la presse.

El-Arabi évoluait la saison dernière avec l’APOEL Nicosie, à Chypre, où il a inscrit 14 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues, et délivré 7 passes décisives.

L’attaquant marocain s’apprête à signer un contrat de deux ans avec le FC Nantes, pensionnaire de Ligue 1, rejoignant ainsi la liste des vétérans ayant fait leur retour dans le championnat de France cet été, à l’image d’Olivier Giroud, recruté par le LOSC, ou encore Thomas Lemar, en passe de s’engager avec l’Olympique Lyonnais.

Youssef El-Arabi a commencé à se faire un nom en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen, avant de briller à Grenade, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Il a ensuite porté les maillots d’Al-Hilal (Arabie Saoudite), d’Al-Duhail (Qatar), et de l’Olympiakos (Grèce), où il s’est également distingué comme un redoutable buteur.