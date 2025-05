Youssef El Arabi, 38 ans et toujours décisif

Youssef El Arabi, ancien attaquant de l’équipe nationale marocaine, a été sacré meilleur buteur du championnat chypriote grâce à ses 13 buts inscrits sous les couleurs de l’APOEL Nicosie, club qu’il a rejoint cette saison en provenance de l’Olympiakos, où il a évolué pendant cinq ans.

À 38 ans, El-Arabi a réussi à décrocher ce titre de meilleur buteur au terme d’une lutte acharnée jusqu’à la dernière journée, face à Rafael Lopes et Mariusz Stępiński, qui ont chacun inscrit 12 buts.

Il a disputé 21 matchs en championnat chypriote, ainsi que 10 rencontres dans le mini-championnat pour le titre, totalisant 13 buts et délivrant trois passes décisives.

Par ailleurs, El-Arabi a inscrit un but en Ligue Europa, et a offert au total sept passes décisives : trois en championnat, trois en Ligue Europa Conférence et une en Supercoupe nationale.