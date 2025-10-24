Vers un match Maroc-Egypte avant la CAN 2025 ?

A la Une

Une grande sélection africaine veut affronter le Maroc en amical avant la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Royaume à partir du 21 décembre prochain.

Le sélectionneur de l’Egypte, Hossam Hassan, a en effet exprimé, lors d’une réunion avec le président de la Fédération, Hani Abou Rida, son souhait de défier le Maroc dans le cadre des préparatifs des Pharaons pour la CAN.

Durant cette réunion, le sélectionneur égyptien a également proposé d’affronter le Nigeria et le Sénégal, en marge d’un programme de préparation qui prévoit deux rencontres amicales avant le départ de l’équipe pour le Maroc, hôte de la prochaine CAN.

Selon la presse égyptienne, Hossam Hassan a refusé l’idée d’un match contre le Cap-Vert, préférant affronter une grande nation africaine.

N.M.