Tibu Africa: inauguration de l’école de la 2ème chance, orientée métiers du Sport

L’ONG Tibu Africa et l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de Laâyoune-Sakia El Hamra ont inauguré la toute première École de la 2ème Chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du Sport en la présence de Monsieur Mohamed Saad Berrada, Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports.

Située au cœur de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, l’école propose aux jeunes en situation de décrochage scolaire un programme qui se décline en trois axes distincts :

La formation et l’acquisition des compétences techniques et comportementales ;

L’expérience professionnelle dans les structures sportives et programmes d’éducation par le sport ;

L’immersion dans le monde de l’entreprise et l’accompagnement à l’insertion professionnelle.

L’école dispose d’un cadre d’apprentissage moderne et inclusif. Elle abrite plusieurs salles polyvalentes ainsi que des infrastructures sportives. Ce dispositif vise à offrir aux jeunes un environnement stimulant, propice à la créativité, à l’apprentissage et à la construction d’un projet de vie durable.

Plus de 50 jeunes bénéficiaires intègrent cette première promotion. Leur parcours est rythmé par des modules sur l’animation sportive et le coaching sportif, des cours pour l’apprentissage des langues comme le Français, l’Anglais et l’Espagnol, des ateliers sur la Communication Non-Violente, des bootcamps sur l’éducation financière et l’entreprenariat sportif, des stages pratiques, des entretiens en présence des professionnels des acteurs de l’industrie sportive et des activités sportives à dimension régionale et nationale. Ces expériences leur permettront d’acquérir des compétences techniques et comportementales essentielles, telles que la communication, le leadership, la rigueur et la confiance en soi.

Mohamed Saad Berrada, Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, affirme: « L’ouverture de cette École de la Deuxième Chance – Nouvelle Génération à Laâyoune reflète notre volonté d’offrir à chaque jeune des opportunités d’apprentissage adaptées, innovantes et porteuses d’avenir. Grâce à ce partenariat avec l’ONG Tibu Africa, nous renforçons les compétences des bénéficiaires, encourageons leur insertion professionnelle et affirmons notre engagement en faveur d’une école équitable, inclusive et ancrée dans les réalités de chaque région du Royaume. »

Mohamed Amine Zariat, Président et Fondateur de l’ONG Tibu Africa, ajoute : « L’insertion des jeunes reste au cœur de notre engagement. Avec l’AREF Laâyoune-Sakia El Hamra, nous affirmons ici la puissance du sport comme levier de développement humain. Cette École de la Deuxième Chance – Nouvelle Génération offre aux jeunes de la région un cadre structuré qui renforce leurs compétences, révèle leurs talents et les prépare à devenir des acteurs responsables, autonomes et pleinement impliqués dans la dynamique de développement des Provinces du Sud.»

Yassine, bénéficiaire de la première cohorte, témoigne : « Je n’avais jamais imaginé qu’il était possible de construire un avenir à travers le sport. Aujourd’hui, je rejoins cette école avec enthousiasme et détermination. J’espère devenir coach sportif dans une grande salle et pourquoi pas créer un jour mon business dans le sport. »

Le Groupe Ciments du Maroc, partenaire de cette École de la 2ème Chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du Sport, accompagne cette initiative en soutenant un modèle éducatif innovant qui place le sport, la compétence et l’inclusion au service de la jeunesse de Laâyoune-Sakia El Hamra.