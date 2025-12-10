Critiqué pour sa vidéo au stade de Lusail, Simo Sedraty brise le silence

Simo Sedraty est enfin sorti de son silence après la vague de critiques dont il a fait l’objet après le match Maroc-Arabie Saoudite, tenu lundi dernier en marge de la phase de groupes de la Coupe arabe qui se tient au Qatar.

La polémique a éclaté lorsque le créateur de contenu est apparu dans une vidéo en train d’entonner l’hymne national sur la pelouse du stade de Lusail, juste avant le coup d’envoi. Une séquence qui a poussé de nombreux internautes à l’accuser de « manquer de respect à l’hymne » et de « surjouer le patriotisme ».

Dans une série de stories publiées sur son compte Instagram, Sedraty a tenté de clarifier la situation.

« Je comprends votre colère et je l’accepte. Vous avez raison. Je n’aurais pas dû être aussi excité. J’aurais dû vivre le moment au lieu de penser au téléphone », a-t-il écrit. Il affirme toutefois que la scène a été filmée “avec spontanéité” et sans intention de mise en scène.

« Nous étions devant plus de 78.000 spectateurs, nous avons tout vécu naturellement, sans rien cacher», s’est-il défendu.

Sedraty explique également qu’il avait reçu une invitation officielle pour assister à l’hymne national sur la pelouse du prestigieux stade de Lusail. « C’était la première fois que nous vivions une telle expérience. On voulait immortaliser ce moment exceptionnel, chanter l’hymne avec notre équipe derrière nous. Tout le monde voudrait garder un souvenir d’un instant pareil », confie-t-il.

Sedraty assure qu’il n’a filmé que quelques secondes pendant l’hymne, et reconnaît que la séquence a pu déplaire à certains. « Beaucoup n’ont pas aimé la scène, et je ne peux que m’excuser. Pour moi, c’était un moment historique, réel, que je n’oublierai jamais», a-t-il expliqué.

Malgré les excuses de Sedraty, la controverse continue, entre ceux qui jugent la scène déplacée et ceux qui estiment que l’influenceur a simplement voulu capturer un moment unique.

N.M.