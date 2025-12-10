Le Maroc accueille Africa Sports Expo 2025 en marge de la CAN 2025

En marge de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc accueille un événement d’envergure continentale avec l’organisation de Africa Sports Expo 2025. Du 18 au 20 décembre 2025, la Foire Internationale de Casablanca deviendra le point de convergence de l’écosystème sportif africain et international, réunissant 180 exposants venus de 20 pays, sur une superficie de 15 000 m², avec 100 conférenciers et près de 30 animations programmées sur trois jours.

Pensé comme un véritable carrefour du sport, de l’innovation et de l’investissement, Africa Sports Expo 2025 s’impose d’ores et déjà comme le plus grand salon du sport jamais organisé en Afrique, avec l’ambition claire d’accompagner la mutation profonde du secteur sportif sur le continent.

Pour cette édition 2025, la France est l’invitée d’honneur, marquant la volonté des organisateurs de renforcer les passerelles entre les écosystèmes sportifs marocain, africain et européen. La délégation française sera fortement représentée, avec 35 exposants et plus de 40 experts et intervenants mobilisés tout au long du salon.

Une conférence spéciale, intitulée « Maroc – France : un partenariat d’excellence au service des grands événements sportifs », viendra illustrer la profondeur de cette coopération stratégique, notamment en matière d’ingénierie sportive, d’organisation d’événements d’envergure et de transmission de savoir-faire.

Pour Mehdi Sekkouri, Directeur général de Stadia et organisateur d’Africa Sports Expo 2025, l’événement dépasse largement le cadre d’un simple salon professionnel : « ASE 2025 est bien plus qu’un salon : c’est une plateforme internationale qui réunit professionnels du sport, experts et passionnés pour créer des opportunités et partager des expériences. Nous sommes fiers de proposer un événement d’envergure en marge de la CAN, où innovation et networking seront au cœur de toutes les activités. »

Africa Sports Expo 2025 ambitionne ainsi de devenir le rendez-vous structurant du sport africain, en croisant enjeux économiques, formation, infrastructures, technologie, entertainment et gouvernance.

La première journée est marquée par le Forum Sport & Carrières, véritable plateforme de rencontre entre jeunes diplômés et recruteurs du secteur sportif. Cette journée sera également ponctuée par la cérémonie de révélation des lauréats du label « Équipementier sportif », mettant à l’honneur les champions industriels du sport africain.

La seconde journée est consacrée à la réflexion stratégique avec Africa Stadiums & Arenas Forum, forum international réunissant architectes, gestionnaires d’infrastructures sportives, promoteurs d’événements décideurs publics et investisseurs. La journée s’achèvera par la cérémonie de révélation des lauréats de la 4ᵉ édition des Morocco Sports Awards, récompensant les acteurs les plus performants du sport national.

Africa Football Forum réunit le dernier jour du salon les dirigeants du football continental pour débattre des «leviers pour faire grandir le football africain à l’horizon 2030 ». Les visiteurs pourront assiter également au Predator Morocco Freestyle Football Championship, organisé par l’association mondiale de football freestyle, un temps fort spectaculaire mêlant sport, performance et culture urbaine.