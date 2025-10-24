CAN 2025: on connaît l’horaire des matchs du Maroc

A la Une

La CAF a officiellement fixé le calendrier des matchs de la sélection marocaine pour la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les Lions de l’Atlas débuteront la compétition face aux Comores, le 21 décembre à 20h00, avant d’affronter le Mali lors de leur deuxième match, programmé à 21h00.

La phase de groupes s’achèvera pour le Maroc le 29 décembre, avec une rencontre face à la Zambie à 18h30.

Toutes les rencontres de la sélection nationale se dérouleront au stade Moulay Abdellah à Rabat, qui sera également le stade officiel du Maroc jusqu’à la finale, si le parcours des Lions se poursuit comme espéré.

N.M.