Le Wydad s’attend à des ventes records de maillots de Ziyech

La société Kappa, fournisseur officiel des équipements du Wydad Athletic Club, a entamé la production d’une première série de maillots floqués au nom de Hakim Ziyech, récemment recruté par l’équipe.

Selon des informations obtenues par Le Site info, la direction du Wydad lancera la vente des maillots de Ziyech dès la présentation officielle du joueur, prévue pour mardi prochain. Le numéro 10 devrait lui être attribué, en attendant la confirmation officielle.

Le club s’attend à réaliser d’importants bénéfices grâce à la vente de ces maillots dans ses deux boutiques officielles — à Maarif et au complexe Mohamed Benjelloun —, compte tenu de l’engouement exceptionnel des supporters pour ce transfert, avant même son annonce officielle sur les comptes du club et de Ziyech sur Instagram.

La presse internationale a également largement réagi à l’arrivée de Ziyech au Wydad, donnant ainsi une visibilité accrue au club casablancais sur la scène mondiale. Tous les regards sont désormais tournés vers le premier match du joueur sous les couleurs rouges.