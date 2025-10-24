Botola : les matchs à suivre ce week-end

Par LeSiteinfo avec MAP

La Botola Pro D1 « Inwi » reprend ses droits ce weekend avec des matchs avancés de la 6e journée, compte tenu des engagements de plusieurs clubs marocains dans les compétitions continentales.

Le coup d’envoi de cette journée sera donné samedi avec le duel entre l’Ittihad Tanger (IRT) et le Maghreb Fès à partir de 16h00 au stade de la Cité des sports de Tanger.

Dans la deuxième rencontre de la journée, l’Olympique Dcheira se déplacera à Casablanca pour affronter le Raja au Complexe sportif Mohammed V, à partir de 18h00.

Les compétitions se poursuivront dimanche avec deux autres matchs. L’Union Touarga recevra à 16h00 l’Union Yacoub El Mansour au stade du 18 novembre à Khémisset, tandis que le COd Meknès affrontera le Kawkab de Marrakech au stade d’honneur de la ville ismaélienne (18h00).

Le reste des rencontres comptant pour la 5ᵉ journée sera disputé au cours de la semaine prochaine, en raison de la participation de quatre clubs aux compétitions africaines.

Ainsi, l’AS FAR croisera le fer avec le Hassania Agadir, mercredi 29 octobre à 18h00 au stade olympique de Rabat, alors que le « Derby » casablancais entre le Wydad et le Raja se tiendra le même jour à 20h00 au Complexe sportif Mohammed V.

Le FUS Rabat recevra, quant à lui, l’Olympique Safi jeudi 30 octobre à 20h00au stade municipal de Kénitra.

La date du match entre la Renaissance Sportive de Berkane et le COD Meknès n’a pas encore été fixée, en raison de l’engagement du club orange dans la Supercoupe d’Afrique face à Pyramids FC (Égypte) et dans le 2ᵉ tour préliminaire (aller-retour) de la Ligue des champions d’Afrique contre Al Ahly Tripoli (Libye).

Ci-après le programme des matchs avancés au titre de la 6e journée et les matchs reportés de la 5e journée :

Samedi 25 octobre

Ittihad Tanger – Maghreb Fès (16H)

Raja Casablanca – Olympique Dcheira (18H)

Dimanche 26 octobre

Union Touarga – Union Yacoub El Mansour (16H)

COD Meknès – Kawkab Marrakech (18H)

Matchs reportés de la 5ᵉ journée :

Renaissance Berkane – COD Meknès (date ultérieure)

AS FAR – Hassania Agadir (mercredi 29 octobre – 18H)

Wydad Casablanca – Raja Casablanca (mercredi 29 octobre – 20H)

FUS Rabat – Olympic Safi (jeudi 30 octobre – 20H)