Ligue des champions/Coupe de la CAF: la date du tirage au sort de la phase de groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes des compétitions interclubs de la Confédération Africaine de Football (CAF), au titre de la saison 2025/2026, se tiendra, le lundi 3 novembre 2025 à Johannesburg, a annoncé l’instance dirigeante du football continental.

La cérémonie se déroulera à partir de 13h00 (heure d’Afrique du Sud), soit 11h00 GMT, et sera diffusée en direct sur les plateformes numériques de la CAF, précise la CAF sur son site officiel.

Le programme prévoit le tirage de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération à 13h00 (heure d’Afrique du Sud), correspondant à 11h00 GMT, suivi de celui de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions à 14h00 (heure d’Afrique du Sud), soit 12h00 GMT, indique la même source.

Ce tirage marquera l’aboutissement du dernier tour de qualification des compétitions interclubs 2025/26, dont les matches retour se disputeront ce week-end à travers le continent. Les seize clubs qualifiés obtiendront ainsi leur billet pour la phase de groupes, prévue au mois de novembre, souligne la CAF.

