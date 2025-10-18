Mondial U20: forfait pour la finale, Yanis Benchaouch remplacé par Ilyas Moutik

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a convoqué le gardien de but du Hassania d’Agadir, Ilyas Moutik, pour rejoindre les lionceaux qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde, qui se déroule au Chili.

Selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de football, Moutik est convoqué pour remplacer son coéquipier Yanis Benchaouch, blessé lors de la demi-finale de la Coupe du Monde U-20 ayant opposé la sélection nationale à son homologue française et qui s’est soldée par la victoire des lionceaux aux tirs au but (5-4 t.a.b. 1-1 après prolongations), mercredi au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso.

Le Maroc affrontera en finale l’Argentine dimanche soir au Stade National de Santiago (00h00, heure marocaine).

S.L