Météo au Maroc: pluies et temps assez froid ce mardi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 02 décembre 2025:

– Temps assez froid à froid avec gelée locale sur les reliefs, le Sud-Est et l’Oriental.

– Temps devenant nuageux, dès l’après-midi, avec pluies ou averses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Gharb, le Saiss, débordant vers les Haut et Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental le soir.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur les plaines atlantiques au Nord de Safi.

– Température du jour en légère hausse sur l’Est et le Centre du pays et variant peu ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, devenant peu agitée à agitée le soir entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.